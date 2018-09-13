Школьные годы… болезные. Как уберечь ребенка от хронической болезни

Выражение «профессиональные заболевания школьников» уже прочно вошло в обиход медиков Среднего Урала. За годы учёбы дети и подростки действительно приобретают определённые недуги. По результатам регулярных диспансеризаций видно, что лидирующие позиции прочно удерживают: заболевания глаз и их придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, костно-мышечной и нервной систем.

Школьников, у которых выявлены те или иные недуги (или предрасположенность к ним), врачи берут «в оборот». Но мы же с вами знаем, что любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Поэтому родителям стоит знать, что «подкашивает» здоровье школьников и как устранить факторы риска развития той или иной патологии.

Болезни костно-мышечной системы

Факторы риска:

Неправильное положение тела при работе за столом (партой) Недостаточная физическая активность Ношение ранца (рюкзака, сумки) на одном плече Недостаток витамина D Что делать?

Правильно организовать рабочее место школьника. За столом ребёнок должен сидеть на стуле со спинкой, опираясь на 2/3-3/4 длины бедра. Ноги при этом должны быть согнуты в тазобедренном и коленном суставах под прямым углом. Обеспечить ребёнка достаточной физической активностью. Идеальны: подвижные игры на свежем воздухе, плаванье, танцы, пешие прогулки, игровые виды спорта, езда на велосипеде. Следить, чтобы школьный ранец (рюкзак) ребёнок носил на обоих плечах, — это обеспечит равномерное распределение тяжести. Обеспечить поступление витамина D в организм ребёнка за счёт включения в рацион рыбы (особенно жирных сортов), сливочного масла, сыра, говяжьей печени. А также за счёт достаточного пребывания ребёнка на свежем воздухе, особенно в солнечные дни.

Болезни нервной системы

Факторы риска:

Чрезмерная загруженность (в том числе интеллектуальная) Недостаток сна и свободного времени Стрессы

Что делать?

Обеспечить ребёнка полноценным сном. Школьник должен спать не менее 8-9 часов. При этом ложиться необходимо не позднее 22.00. Чередовать учёбу и отдых. Каждые 30-40 минут учебной нагрузки (в том числе выполнение домашнего задания) должны сопровождаться 10-15 минутами отдыха. Скорректировать внеучебную нагрузку. Принцип «драмкружок, кружок по фото, мне ещё и петь охота» ни к чему хорошему не приведёт. Ежедневные прогулки обязательны. Сколько времени школьник должен находиться на свежем воздухе? Доктора говорят: «Если ваш ребёнок гуляет один час — вам „кол“, два часа — вам „два“… » И далее по «схеме». Не предъявлять к ребёнку завышенных требований. Страх им не соответствовать и постоянный прессинг со стороны родителей — прямой путь к хроническому стрессу.

Заболевания глаз

Факторы риска:

Чрезмерное пользование компьютером (гаджетами) Рассматривание на экране монитора мелких букв, цифр, рисунков, постоянный перевод взгляда с монитора на клавиатуру, световая пульсация — всё это вызывает напряжение зрительного анализатораЗаболевания глаз провоцирует и недостаточное освещение рабочего места школьника, чтение при недостаточном освещении

Что делать?

Дозировать время пребывания ребёнка за компьютером. Врачи категоричны — детям дошкольного возраста компь­ютеры (гаджеты) противопоказаны. «Компьютерный» режим старших школьников: 45 минут работы — 15 минут отдыха. Младших, наоборот: 15 минут работы — 45 минут отдыха (не более двух-трех «подходов» к монитору в день). Регулярно выполнять гимнастику для глаз (в том числе на уроках). Элементарное упражнение: закрыть глаза, сделать круговые движения глазными яблоками «вверх-вниз», «вправо-влево». Регулировать освещение. Свет должен быть ярким, но не должен слепить глаза. Следить за тем, чтобы ребёнок сидел не ближе 50-70 см от монитора, при этом его взгляд должен упираться перпендикулярно в центр экрана. При выявлении проблем со зрением не откладывать визит к врачу на потом, строго выполнять все рекомендации.

Болезни органов пищеварения

Факторы риска:

Несоблюдение режима питанияНесбалансированный рацион. Злоупотребление фастфудом, сладкими газированными напитками, сверхкалорийными продуктами (торты, пироженые, сдоба и т. п.) Стоматологические проблемы. В первую очередь, кариес

Что делать?

Скорректировать режим питания. Школьники должны получать: завтрак дома (обязательно!), второй завтрак в школе, обед, полдник и ужин. Максимальный промежуток между приёмами пищи — 4 часа. Следовать биоритмам. Организм человека — сложная система, работающая, как часы. Выработка пищеварительных ферментов, соков, которые помогают нам переваривать пищу, идёт в определённом ритме. И этот «механизм» начинает свою работу с 6 до 9 часов утра — время, настоятельно рекомендуемое для завтрака, и завершает к 23.00 — после этого времени врачи категорически не советуют принимать пищу. Ночью организм (и пищеварительная система в том числе) отдыхает. Следить за рационом. Ребёнок с пищей должен получать необходимое количество жиров, белков, углеводов, витаминов и микроэлементов. Составляя рацион, проще всего ориентироваться на классическую пирамиду питания. Обязательно включать в ежедневный рацион фрукты и овощи. Регулярно посещать стоматолога.