Более 100 тысяч детей из Москвы бесплатно отдохнули этим летом

Более 100 тысяч детей из Москвы получили бесплатные льготные путевки на летний отдых. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Мосгортура» Василий Овчинников

За четыре смены в 2018 году за счет столичного бюджета отдохнули 106 293 ребенка и сопровождавших их взрослых. Право на льготные путевки имели дети 13 категорий. Это дети из малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, дети-сироты и другие.

"Это дети льготных категорий, спортсмены, дети, отдохнувшие по линии Московской федерации профсоюзов, и семьи, которые получили сертификаты на самостоятельную организацию отдыха", — заявил Овчинников.

При этом, как сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский , во время отдыха не зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия.

"Была разработана собственная система проверки лагерей, на всех базах в круглосуточном режиме работали охрана и видеонаблюдение, вожатые проходили специальную подготовку", — заявил Кибовский.

Всего 37 тысяч детей и сопровождавших их взрослых отдохнули в загородных лагерях и на семейных базах по льготным путевкам правительства города. Более 22 тысяч семей воспользовались денежными сертификатами на самостоятельную организацию отдыха.