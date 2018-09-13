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Москвичи смогут получить путевки на детский летний отдых 2019 года со 2 ноября
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Москвичи смогут получить путевки на детский летний отдых 2019 года со 2 ноября 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заявочная кампания на организацию летнего отдыха московских детей в 2019 году может стартовать со 2 ноября. Об этом сообщил журналистам на пресс— конференции в ТАСС в четверг гендиректор «Мосгортура» Василий Овчинников.
"Планируется, что в этом году заявочная кампания начнется со 2 ноября на портале mos.ru, дата будет дополнительно анонсирована и уточнена. Таким образом мы увеличим срок времени на подачу заявок", — сказал Овчинников.
В свою очередь руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский пояснил, что ранний срок подачи заявок обеспечит возможность родителям определиться с планами на лето уже к марту. «Это также позволило увеличить время на подачу документов с двух до пяти недель и провести конкурс среди баз уже после получения всех пожеланий к организации этого отдыха», — заключил он.
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