Участковый уполномоченный полиции нашел потерявшегося полуторагодовалого ребенка в Ядринском районе Чувашской Республики 

12 сентября в 19 часов 20 минут в Отдел МВД России по Ядринскому району поступило сообщение о том, что в деревне Малые Четаи потерялся полуторагодовалый мальчик. Еще двумя часами ранее ребенок играл возле дома на песочнице. На 10-15 минут бабушка с дедушкой оставили его одного, после чего мальчика на месте не оказалось. Ребенка пытались найти своими силами, подключили соседей. Но все тщетно. Тогда было принято решение обратиться за помощью в полицию.
Сотрудники отдела МВД России по Ядринскому району были незамедлительно подняты по тревоге, для проведения поисковых мероприятий задействовали представителей администрации района, прокуратуры, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, поисковый отряд «Лиза Алерт», добровольцев — всего около 200 человек.
В 8 часов 20 минут 13 сентября в полутора километрах от дома участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции Виталий Иванов вместе с местным жителем нашли потерявшегося ребенка. Он находился на территории пасеки, живой и здоровый. Для полного обследования мальчик доставлен в местную больницу.