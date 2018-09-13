Бонуччи ответил болельщику, пожелавшему смерти его детям

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи ответил интернет-пользователю, который в социальной сети пожелал смерти его детям. Центральный защитник получил отпуск от клуба в сезоне-2016/17, так как его сын Маттео, был серьёзно болен. Впоследствии он выздоровел, но Бонуччи жёстко ответил болельщику, который в «инстаграм» написал ему: «Оба ваших ребенка должны были умереть».

«Возможно, однажды мы будем жить в лучшем мире. Сейчас момент мир, от которого я хочу держать своих детей подальше, — это тот, в котором живут такие люди. Насилие в жестах, словах и мыслях. Теперь продолжайте: удалите, измените свою учётную запись, позвоните кому-нибудь за помощью. Это просто позор, что никто не сможет оградить вас от отвращения быть тем, кем вы являетесь», — написал Бонуччи.