«Девушка должна иметь возможность самовыражаться»: екатеринбурженка — об обязательной школьной форме

Споры насчет необходимости школьной формы разгораются в начале каждого учебного года. Одни родители поддерживают идею, что дети будут ходить в одинаковом, другие хотят позволить им самовыражаться. Екатеринбурженка Ирина Тебенева рассказала на своей странице в Facebook, почему она против школьной формы.

Не смогла удержаться, что называется. Вчера на чужой странице ввязалась в спор о школьной форме, что решила написать свой пост. Итак, мое первое воспоминание о ней: когда ты в выпускной группе садика, ты очень хочешь повзрослеть, а признаком этого видишь для себя школу и форму, к сожалению, этого заряда хватило у меня месяца на три.

Потом мое диссидентское нутро начало протестовать: то ногти красным цветом, бантик, то волосы распущу, а в дни физкультуры, вот почему ее любили, можно было и без формы. Потом очень ждала, когда можно будет носить синюю форму старшеклассников, кто-то из родственников мне привёз форму из Прибалтики — нежно-фиолетового цвета — это было счастье, она ещё на молнии была, главное — выделиться из серой массы, быть не как все…

К седьмому классу форму отменили, о господи, это было таким счастьем, вместе с формой мы как будто избавились от учителей-манипуляторов-коммунистов вместе с их сказками про светлое будущее. У следующего поколения (Y) формы не было, насколько я помню. Исследователи отмечают, что поколение Х сохранило желание выпендриться на всю жизнь. От того, что не позволяли (а поколение Y, у которого формы не было), и придумали балахонистую одежду, им и выпендриваться неохота.

И вдруг, к моменту похода моей дочери в школу, снова вернулась форма. Вначале по инициативе самих школ, а потом и государство подключилось. Я, наверное, могу согласиться: в началке что-то в этой форме есть — и торжественность, и принадлежность, и родителям удобнее, так как ещё они отвечают за сборы в школу, но потом… Старшая школа? Какие аргументы «за» я услышала, может, они у вас другие, и это интересно:

— Цветная разная одежда мелькает, и дети перевозбуждаются — дети, которые часами сидят в телефоне, перевозбудятся от одежды? А учителя? Они-то не в форме.

— Форма — это вариант заставить детей следить за своей одеждой, как некая обязанность, потому что слишком легко им живётся: ну, тут желание подчинения и скрытое насилие, придумать детям обязанности можно и без формы.

— Форма — это некая традиция школы, престиж: имеет место, но, на мой взгляд, хорошо подходит для официальных мероприятий.

— Учатся дети из семей с разным доходом, и форма уничтожает различия: господа, а марка мобильника? Мобильник сейчас — мерило у детей, да и хватает других атрибутов. При этом девочки в подростковом возрасте так меняются в фигуре, что переживают, насколько им форма не идёт.

Я против формы, честно. Девушка школьного возраста должна уметь подбирать одежду, понимать что такое деловой стиль, и должна иметь возможность самовыражаться. И пусть покрасит волосы в синий цвет, если мозги на месте, мне без разницы. Подростки в любом случае бунтуют и провоцируют, лучше это будет в одежде и цвете волос, чем сигареты и наркотики.

Кстати, есть легальный «способ» отказаться от школьной формы — если ребенок на семейном обучении. Мы рассказывали подробно, как это работает.