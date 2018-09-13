Детский центр «Лаврушенька»

Детский центр «Лаврушенька» задуман как комплекс исторических пространств. Интерьер детского досугового центра оформлен старинными предметами народного быта и промыслов, много старинных игрушек.

С 22 сентября 2018 г. в центре начнутся занятия для родителей с детьми «Историческая мозаика», а с 6 октября будет работать детская театральная студия. В центре планируется проводить интерактивные программы, квесты, мастер-классы, костюмированные экскурсии и занятия для групп, созданные опытными музейными педагогами на основе реальных исторических событий.

Занятия проходят раз в месяц по выходным. Стоимость одного занятия 500-600 руб. Записаться и уточнить подробности можно по тел: +7 (495) 648-18-14.