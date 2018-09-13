Работы на конкурс «Я хочу, чтобы лето не кончалось» в Ижевске будут принимать до 21 сентября

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается приём работ на городской фотоконкурс «Я хочу, чтобы лето не кончалось». Он проводится среди воспитанников детских садов, их родителей и педагогов. Организаторы конкурса: Управление дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска и ИМЦ «Альтернатива».

С 20 августа по 21 сентября родители могут выбрать номинацию и отправить фото своего ребёнка на электронный адрес конкурса: org_alt@mail.ru. Всего представлено 4 номинации: «Полезное лето», «Вокруг света», «Во саду ли, в огороде», «Вот оно какое наше лето».

С 24 по 30 сентября среди поступивших фотографий пройдёт отборочный тур. На сайте ИМЦ Альтернатива пройдет голосование. Для участия в финальном голосовании будет выбрано 80 работ — по 20 в каждой номинации.

С 5 октября по 14 октября 2018 года состоится финальный тур. Победителей выберут читатели «Сусанина». По итогам народного голосования определятся 20 лучших работ (по 5 в каждой номинации).

О месте и времени торжественного награждения организаторы сообщат родителям победителей в номинациях лично по телефону.

Каждый участник конкурса получит сертификат (сертификаты будут высланы по электронной почте). Победители каждой номинации награждаются дипломами и ценными подарками от партнёров конкурса.

Главный информационный партнёр медиа группа «КОМОС-МЕДИА» (LOVE RADIO 97.8 FM, информационное агентство «Сусанин»).

Партнёры конкурса:

«Жилой комплекс «Седьмое Небо» Группа компаний «Литум» — номинация «Полезное лето»

Стоматологическая клиника для детей РЕСТО — номинация «Вокруг света»

Сеть детских магазинов «МИГ» — номинация «Вот оно какое, наше лето»

Семейное кафе-парк «ТЕРЕМОК» — номинация «Во саду ли, в огороде»