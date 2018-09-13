Анджелину Джоли разнесли в пух и прах за показную заботу о детях

Все чаще Анджелина Джоли (Angelina Jolie) стала появляться на публике со всем своим семейством — от мало до велика. Голливудская аткриса потакает всем капризам, покупая наследникам дорогие подарки. Экс-супругу Брэда Питта то и дело застают в детских магазинах за покупками, а рядом с актрисой в дорогих нарядах позируют и ее отпрыски.

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Анджелину Джоли раскритиковали за небрежный наряд и болезненную худобуАктриса вместе с детьми прогулялась по Голливудским горам. Еще пару лет назад Джоли дела все для того, чтобы ее семейство не попадало на первые полосы таблоидов, однако в последнее время Анджелина стала выводить детей в свет.

Анджелина Джоли стала все чаще появляться на публике с детьми (Фото: Globallookpress.com)

При этом репортеры западных изданий, которые неплохо заработали на бракоразводном процессе Анджелины Джоли и Брэда Питта уверены, что на самом деле актриса всего лишь играет роль «идеальной матери семейства». В СМИ пишут о том, что все выхода актрисы в свет с ее детьми запланированы заранее — Джоли пытается предстать любящей и заботливой мамой, устраивая спектакли с супермаркетах. Позже эти фотографии станут одним из аргументов ее адвокатов в пользу лишения Брэда Питта родительских прав.