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Анджелину Джоли разнесли в пух и прах за показную заботу о детях
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Анджелину Джоли разнесли в пух и прах за показную заботу о детях 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Все чаще Анджелина Джоли (Angelina Jolie) стала появляться на публике со всем своим семейством — от мало до велика. Голливудская аткриса потакает всем капризам, покупая наследникам дорогие подарки. Экс-супругу Брэда Питта то и дело застают в детских магазинах за покупками, а рядом с актрисой в дорогих нарядах позируют и ее отпрыски.
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Анджелину Джоли раскритиковали за небрежный наряд и болезненную худобуАктриса вместе с детьми прогулялась по Голливудским горам. Еще пару лет назад Джоли дела все для того, чтобы ее семейство не попадало на первые полосы таблоидов, однако в последнее время Анджелина стала выводить детей в свет.
Анджелина Джоли стала все чаще появляться на публике с детьми (Фото: Globallookpress.com)
При этом репортеры западных изданий, которые неплохо заработали на бракоразводном процессе Анджелины Джоли и Брэда Питта уверены, что на самом деле актриса всего лишь играет роль «идеальной матери семейства». В СМИ пишут о том, что все выхода актрисы в свет с ее детьми запланированы заранее — Джоли пытается предстать любящей и заботливой мамой, устраивая спектакли с супермаркетах. Позже эти фотографии станут одним из аргументов ее адвокатов в пользу лишения Брэда Питта родительских прав.
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