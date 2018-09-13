В Челябинске состоится парад первоклассников

15 сентября в парке Гагарина пройдет «Парад первоклассников». В центре парка в 13:00 откроют Аллею со стендами, где развесят фотографии десятка тысяч челябинских малышей, которые в 2018 году впервые пошли в школу. Кроме снимков, на стендах родители найдут рассказы детей о том, кем бы они хотят стать после окончания школы.

Одновременно в парке начнется праздник профессий. На интерактивных площадках взрослые и дети могут примерить на себя роль ветеринара, педиатра, хоккеиста, журналиста и даже атомщика.

Организаторами мероприятия выступила компания «Интерсвяызь».

— «Парад первоклассников» — невероятное и незабываемое событие не только для Урала, но и в масштабах всей страны. Это праздник детства, сильный социальный проект, он даёт возможность детям и их родителям уже сейчас задуматься о будущем, выбрать профессию осознанно, — подчёркивает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин

Кстати, у фонтана состоится Фестиваль национальных видов спорта, в котором различные спортивные клубы проведут демонстрационные выступления по направлениям самбо, рукопашный бой, борьба на поясах, ушу, чирлидинг. Потом начнется «Забег традиций» на 800 метров с прохождением этапов.

В подготовке праздника участвует больше 100 человек, среди которых сотрудники компании «Интерсвязь», учителя, школьники старших классов, родители первоклашек и волонтеры.