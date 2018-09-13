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Малыши района Крюково открыли в себе талант танцоров
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Малыши района Крюково открыли в себе талант танцоров 

Управа района Крюково 52 минуты назад
Фото: Управа района Крюково
Танцы очень полезны для ребенка в любом возрасте, так как формируют не только правильную осанку, но и способствуют развитию чувства такта и оказывают общеукрепляющий эффект на организм, поэтому на мастер— класс в студию современного танца досугового центра ГБУ «М КЛУБ» собрались малыши со всего района.
12 сентября под руководством Георгия Денисова маленькие крюковчане занимались ритмикой, гимнастикой, хореографией, разучивали движения современных танцев. «Современные танцы — это идеальный вариант для активных детей. Они положительно влияют на психологическое состояние ребенка и развивают артистизм», — рассказал Григорий.
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