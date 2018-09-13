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Воспитанников московского детсада с ЗППР отгородили забором на прогулках
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Воспитанников московского детсада с ЗППР отгородили забором на прогулках 

Ридус 42 минуты назад
Фото: Ридус
Забор детского сада, отгораживающий место прогулки детей с задержкой психо-речевого развития от остальных ребят, снесли. Конструкцию демонтировали после жалоб родителей воспитанников, у которых диагностировали ЗППР.
Ранее мать двух детей, которые посещают детский сад№ 1540 в Москве, рассказала, что детей из коррекционной группы изолировали от остальных во время прогулки.
«Садиковский чат кипит. Оказывается, детей из нашей коррекционной группы с ЗПРР решили поместить за забор во время прогулок. Нечего им гулять на воле со здоровыми, пусть в загончике ходят по периметру. А загончик, выяснилось, строили для группы детей с ДЦП. Это как вообще? Может, еще колючую проволоку на заборчик-то намотать, ток провести, овчарку выделить и мужичков с автоматами?» — возмутилась женщина.
При этом дети гуляют за высоким забором на территории, где ничего кроме пластмассовой песочницы нет. По словам Юлии, родители еще в прошлом году приобрели игрушки, но на площадку их даже не принесли. Речь о горках и спортивных снарядах тоже не идет.
Воспитатели детсада признались, что на отдельной территории им проще следить за детьми из коррекционной группы, пишет «Милосердию.ru».
Юлия Линде рассказала, что забор переполнил чашу терпения родителей. У них накопилось немало претензий к работникам детсада. Она рассказала, что их детей никогда не привлекают к праздничным выступлениям: «нас как будто бы нет».
«Что за дела, когда одни дети за оградой сидят, а другие на них смотрят, как в зоопарке? Чему они научатся на таком примере?» — приводит слова родительницы издание.
Специалист по психологии беременности и родительства Вера Якупова уверена, что подобный опыт негативно повлиял на ребят с ЗППР.
«Особые дети отлично считывают отношение к себе взрослых. Для них губительно чувствовать пренебрежение к себе. Толерантность воспитывается не словами, а именно поступками в повседневной жизни. И вот здоровые дети видят, что других, не совсем здоровых, посадили за забор», — говорит эксперт.
Это не единственный случай, когда детсад принимает решение поместить воспитанников «за решетку». В конце августа стало известно, что частный детсад в Омске огородил детскую площадку забором с колючей проволокой.
Директор детсада объяснила такую необходимость. Дело в соседских детях из ближайшей пятиэтажки, которые занимаются вандализмом.
«Там пили, курили, справляли нужду. Они воруют все игрушки, вплоть до последней формочки. Разрисовывают все маркерами. Каждая прогулка начиналась с того, что шел дворник или воспитатель и убирал банки, окурки, стекла и даже презервативы», — приводит слова Ирины Бетлей издание НГС. Омск.
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