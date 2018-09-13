В Петербурге нашли истощенного младенца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. / ТАСС /. Медики борются за жизнь годовалого ребенка, которого обнаружили истощенным в одной из квартир в Красногвардейском районе Петербурга. Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального управления МВД, по данному факту проводится проверка.

"Сотрудники полиции Красногвардейского района выясняют обстоятельства, при которых годовалый ребенок в состоянии истощения был доставлен в больницу", — сообщили в управлении.

По информации пресс-службы, накануне в полицию из больницы поступило сообщение о том, что в минувшую субботу из квартиры на проспекте Энгельса госпитализирован годовалый ребенок. По словам медиков, младенец сильно истощен. На момент публикации ТАСС не располагал комментарием уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге по данному факту.