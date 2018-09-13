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В Петербурге нашли истощенного младенца
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В Петербурге нашли истощенного младенца 

ТАСС + ещё 1 44 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Медики борются за жизнь годовалого ребенка, которого обнаружили истощенным в одной из квартир в Красногвардейском районе Петербурга. Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального управления МВД, по данному факту проводится проверка.
"Сотрудники полиции Красногвардейского района выясняют обстоятельства, при которых годовалый ребенок в состоянии истощения был доставлен в больницу", — сообщили в управлении.
По информации пресс-службы, накануне в полицию из больницы поступило сообщение о том, что в минувшую субботу из квартиры на проспекте Энгельса госпитализирован годовалый ребенок. По словам медиков, младенец сильно истощен. На момент публикации ТАСС не располагал комментарием уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге по данному факту.
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