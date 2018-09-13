Вредоносный контакт Olivia в WhatsApp рассылает детям порноссылки

Некий контакт WhatsApp под именем «Olivia» отправляет сообщения детям, представляясь другом, у которого теперь новый номер телефона. Однако после непродолжительного диалога контакт начинает присылать ссылки на порносайты.

Все началось с того, что на прошлой неделе британская полиция в Чешире попросила родителей проверить переписки своих пользователей в этом мессенджере.

Пользователи ответили скриншотами, на которых запечатлена переписка с «Olivia».

По-видимому, данная злонамеренная рассылка порноссылок предназначается именно для детей. Все, что нужно делать родителям в этой ситуации — следить за общением своих детей в этом мессенджере. Также можно просто предупредить о действиях вредоносного контакта «Olivia» заранее.

Напомним, что в июле пользователям WhatsApp угрожал страшный контакт Momo. В качестве аватара данный абонент использовал знаменитую скульптуру молодой женщины с длинными черными волосами, большими глазами, неестественной улыбкой и лапами птицы вместо ног.