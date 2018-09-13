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В Волгоградской области проходят уроки природолюбия для детей
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В Волгоградской области проходят уроки природолюбия для детей 

АиФ Волгоград 32 минуты назад
В образовательных учреждениях, расположенных на территории природных парков Волгоградской области, проходят уроки для школьников, прививающие детям бережное отношение к окружающей среде. По данным пресс-службы облкомприроды, ребята смотрят фильмы о природе, слушают лекции, рассказы специалистов о природных явлениях и ресурсах, отгадывают экологические загадки, ребусы.
Недавно третьеклассники одной из школ области приняли участие в конкурсе «Экохудожники». Ребята рисовали информационные знаки, которые, по их мнению, необходимо установить на территории парка «Донской».
Специалисты считают, что такие занятия не только расширяют знания детей об экологии, но и приучают к бережному отношению к природе.
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