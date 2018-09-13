ЛенОблСоюзСтрой и ССОО проводят конкурс детских рисунков

Союз строительных организаций Ленинградской области проводит конкурс рисунков среди детей «Город будущего».

К участию приглашаются дети, родственники которых являются работниками организаций-членов ЛенОблСоюзСтроя или Союза Строительных Объединений и Организаций (ССОО), а также учащиеся общеобразовательных учреждений трех возрастных категорий: с 3 до 7 лет; с 8 до 11 лет; с 12 до 14 лет.

Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников. Каждый участник заочно выполняет творческую работу по теме конкурса.

Работы принимаются с 17 сентября на электронную почту pr@lenoblsoyuz.ru или в офисе ЛенОблСоюзСтроя по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 24, 4 этаж.

Подробнее о правилах проведения конкурса можно ознакомиться в Положении о конкурсе, размещенном на сайте ЛенОблСоюзСтроя.