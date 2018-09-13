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Суд запретил ребенку без пробы Манту ходить в детский сад
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Суд запретил ребенку без пробы Манту ходить в детский сад 

Lenta.ru + ещё 2 26 минут назад
Фото: Lenta.ru
Верховный суд Бурятии не разрешил посещать детский сад ребенку, родители которого отказались ставить ему пробу Манту. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Верховный суд признал законным решение Октябрьского районного суда Улан-Удэ, который ранее вынес аналогичный вердикт. Решение Верховного суда вступило в законную силу.
Как уточняет бурятский Роспотребнадзор, «законный представитель несовершеннолетнего ребенка, посещающего детский сад, отказался от обязательного обследования ребенка на туберкулез — постановки пробы Манту». Заведующая детским садом выпустила приказ об отстранении малыша от посещения садика. Семья ребенка пыталась обжаловать приказ, но суд не удовлетворил иск.
Роспотребнадор предоставил суду заключение о правомерности действий заведующей. Отказ от диагностики туберкулеза нарушает права других детей на охрану здоровья и благоприятную среду обитания, пояснили в надзорном ведомстве.
По данным на 2017 год, Бурятия занимает 18 место среди регионов России по заболеваемости туберкулезом, сообщает ТАСС. Республиканский противотуберкулезный диспансер сообщал, что в прошлом году уровень заболеваемости снизился на 15,2% в сравнении с 2016-м. Смертность от в Бурятии в 1,2 раза ниже среднероссийского уровня. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в Мухоршибирском, Тункинском и Хоринском районах республики.
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