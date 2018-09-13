Яна Рудковская в ответ на критику в Сети поделилась успехами сына на льду

Поклонники оценили труд пятилетнего фигуриста.

Звездные родители Яна Рудковская Евгений Плющенко постоянно получают рекомендации в соцетях, как им нужно воспитывать маленького Сашу. Многих не устраивает, что ребенка лишили детства. Еще в Сети обсуждают, что звездный папа дает чрезмерные нагрузки ребенку. Некоторые специалисты уверенно заявляют, что пятилетнему Саше не стоит заниматься фигурным катанием, потому что у него ничего не получается. Звездная мама ответила на критику.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

13 Сен 2018 в 12:45 PDT Это ответ тем, кто писал, что для 5 летнего мальчика он плохо скользит) «Терпение и самое главное труд все перетрут»,

— подписала видео Яна Рудковская.

«Мамина и папина гордость! Молодец!👏👏👏», «Очень круто💪🏻 моя доченька тоже занимается⛸ С Вас берём пример!», «Маленький трудяга😘», «Прекрасно получается!», «Обалдеть! Красота какая! Такой малыш и так катается! Круто. 💪💪💪 сил и терпения, и вот он — будущий чемпион! 🔥🔥🔥», «Очень круто, умничка Саша и родители👍. Родителям приятно, когда детки делают успехи, ещё и в таком возрасте, невероятно круто😊. Приятно смотреть на малыша», «Трудолюбием и усердием этого человечка можно только восхищаться!», «Для пяти лет — гениально! Сразу видно, чей сын! Это огромный труд родителей в том числе!», — отреагировала аудитория в Instagram.

К слову, многочисленные комментарии о том, что у пятилетнего Саши нет таланта, чтобы заниматься фигурным катанием, появились после видеоролика, который опубликовала звездная мама. В Сети по-прежнему продолжают обсуждать выступление сына Яны Рудковской на льду. Ролик вызвал волну возмущения среди подписчиков продюсера. Пятилетний Саша Плющенко выступал на презентации нового сезона хоккейного клуба СКА и открытии академии «Ангелы Плющенко & СКА» в Санкт-Петербурге. Однако многие подписчики Яны Рудковской в комментариях начали осуждать звездных родителей, которые не замечают отсутствие таланта у своего ребенка. Аудитория резко высказывалась о катании маленького Саши. А звездная мама, естественно, заступилась за своего мальчика.

«Ребенок старается, но смотрится не красиво каждый шаг, потому что нервничает, потому что боится, и это вытекает в отсутствие пластики и артистизма. Мало того, что загоняют ребенка и отобрали у него возможность просто быть ребенком, так еще и ставят такие планки недостижимые, а потом выставляют напоказ эти неудачные выступления! Бред какой-то. Жаль ребенка», «Одно непонятно, зачем отбирать у своего же ребенка детство ради этого бизнеса?))», «Понятно, что каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего будущего, хочет видеть его успешным и состоявшимся. Дети-наша гордость…но тут реально перегиб, и это видно по ребенку. Он же еще совсем ребенок и уже столько ответственности свалили на него, столько труда, усилий, славы», — не оценила стараний пятилетнего ребенка аудитория звездной мамы в Instagram.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

28 Июл 2018 в 11:39 PDT Один из подписчиков Яны Рудковской посчитал необходимым указать звездной маме на отсутствие таланта у ребенка: «У мальчика, к сожалению, нет таланта! В этом возрасте дети прыгают спокойно все двойные прыжки! Со слухом и пластикой тоже беда! С таким количеством льда и тренировок почти не видно продвижений! Мне его очень жаль, конечно, у него есть другие таланты, но родители не хотят этого видеть! У этого ребенка нет права выбора! Конечно, для поддержания физического здоровья пусть катается! Но не калечьте ребенку жизнь, не выдавливайте из него того, чего не заложено природой!»

Такой комментарий не на шутку разозлил маму троих детей. Яна Рудковская заступилась за своего ребенка.

Кто все в 5 лет прыгают двойные? Вы реально сумасшедший, мерзкий человек! Никто в 5 лет в Мире из мальчиков не прыгает двойные! Саша учит аксель и 2 Сальхов и скоро их сделает! А Вы сидите и умничаете, ничего не знаете!

— резко отреагировала продюсер.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

17 Июл 2018 в 7:58 PDT Кстати, Евгений Плющенко тоже отвечал на критику в Сети. В последнее время звездным родителям в Instagram все чаще говорили, чтобы они нашли мальчику логопеда. По их мнению, Саша плохо говорит. Евгений Плющенко откликнулся на требования подписчиков. Он сам стал логопедом для ребенка и показал, как занимается с сыном.

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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

6 Сен 2018 в 9:51 PDT Папа взялся 💪🏻,

— кратко, но емко подписал видеоролик Евгений Плющенко.

«Молодцы!», «Папа супер! 👍👏😊», «Огромный лайк и улыбка на пол-лица) 👍Сашенька! Молодечик!)», «Молодчина Саша! Папа „взялся“ за ребенка! 👍И логопеды не нужны! 😉», «Брааавооо!👍👍👍👏👏👏», «Вот так папа 😁 Ещё и логопед по совместительству 👏Саша, молодец 👏👏👏», «Сынуля-молодец! Папа 🔥🔥🔥💪🏻💪🏻💪🏻», — оценили старания звездного отца и его сына поклонники в Instagram.

Напомним, что у Яны Рудковской и Евгения Плющенко один общий ребенок. Это пятилетний Саша. Пара официально оформила отношения в 2009 году. От первого брака у фигуриста есть сын Егор (мальчик носит фамилию матери Марии Ермак). А у Яны Рудковской от брака с миллиардером Виктором Батуриным есть два подростка, Андрей и Николай. Старшие дети продюсера помогают маме с младшим братом.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

7 Июл 2018 в 9:54 PDT К слову, вчера супруги отметили годовщину свадьбы. Звезда поделилась снимками с мужем в личном блоге.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

12 Сен 2018 в 9:02 PDT Сегодня двойной праздник. Мы обвенчались с Евгением 1 год назад и в этот же день поженились 9 лет назад! Как быстро летит время, но я никогда не забуду этот день) 12 сентября. 💜

— с нежностью написала Яна Рудковская.

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Ровно год назад…One уear ago ❤️

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

11 Сен 2018 в 11:19 PDT Фото: Instagram @rudkovskayaofficial