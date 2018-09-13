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На Ямале следователи передали в суд дело напавшего на ребёнка педофила
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На Ямале следователи передали в суд дело напавшего на ребёнка педофила 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
По результатам судебно-психиатрической экспертизы насильник, напавший на маленькую девочку, признан вменяемым. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
«Обвиняемый находится под стражей. Пострадавшая девочка проходит реабилитацию. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает ведомство.
Напомним, происшествие в Лабытнанги случилось 23 июля. По данным следствия, 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманил ребенка в кусты, избил девочку и надругался над ней. Случайным свидетелем происходящего стала проходившая мимо женщина. Она подняла тревогу, а убегающего с места преступления насильника задержал прохожий.
Еще один резонансный случай, связанный с нападением на ребенка, произошел в Надыме. Там молодой мужчина похитил коляску и изнасиловал двухлетнюю девочку. Обвиняемому грозит до двадцати лет лишения свободы. Происшествие случилось 14 июля. Ночью молодая мама с малышкой возвращались домой из гостей. По пути женщина и компания провожающих ее друзей решили зайти в магазин.
«Молодая мать попросила одного из провожавших ее юношей присмотреть за дочерью и тоже пошла в магазин. Обвиняемый, воспользовавшись тем, что остался наедине с ребенком, укатил коляску со спящей девочкой во двор и там совершил изнасилование малолетнего ребенка», — сообщили в региональном управлении СКР.
Задержали юношу в момент совершения преступления полицейские, к которым женщина обратилась с заявлением о пропаже дочери..
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