50-летняя жительница Британии беременна четырьмя детьми

50-летняя мать троих дочерей и бабушка восьми внуков беременна еще четырьмя детьми — тремя девочками, две из которых родятся близняшками, и мальчиком. Как сообщает The Sun, ради этого Трейси Бриттен потратила 7 тысяч фунтов (более 60 тысяч рублей) на искусственное оплодотворение.

«Я всегда хотела иметь больше детей. Когда мне стукнуло 50, я решила, что пора действовать», — объяснила Бриттен. Женщина собрала наследство, которое ей оставила мать, и потратила его на осуществление своей мечты. Получилось более чем удачно: теперь Трейси и ее муж Стивен готовятся стать родителями, а Британия готовится увидеть самую зрелую женщину в стране, родившую сразу четверых детей.

Бриттен абсолютно все равно, что о ней думают: «Люди говорили: „Ты уже бабушка, хватит рожать“. А что здесь такого? Не я первая, не я последняя. Я не выгляжу на 50 и не чувствую, что мне 50. Когда вы увидите моих малышей, вы заговорите по-другому».

Детям Трейси от первого брака, который распался 15 лет назад, уже немного за тридцать. У женщины восемь внуков в возрасте от 7 месяцев до 11 лет. Когда она встретила нынешнего избранника, ей удалось забеременеть почти сразу, но в тот момент женщина решила сделать аборт, потому что время было неподходящим. «Это было ужасно тяжело. Отчасти поэтому я решила обязательно родить еще раз», — рассказала Трейси. Ее мама всегда хотела, чтобы в семье появились близняшки, поэтому Бриттен считает их даром с небес.

Сейчас без пяти минут мать семерых детей находится на 25-й неделе беременности. Врачи планируют провести Кесарево сечение через семь недель и надеются, что у этой истории будет счастливый конец.