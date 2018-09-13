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Дочь олигарха ищет слуг для студенческой жизни
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Дочь олигарха ищет слуг для студенческой жизни 

Рамблер 14 минут назад
Фото: depositphotos.com
Дочка индийского миллиардера поступила в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии и теперь обустраивается на новом месте. Девушка пришла к выводу, что самостоятельно ей не справиться, и решила нанять сразу двенадцать слуг. Помогать первокурснице будут: несколько горничных, личный шеф-повар, люди, составляющие ее гардероб и отвечающие за покупку продуктов, и даже человек, отвечающий за составление графика занятий.
Из необычных пожеланий девушки — слуги должны открывать перед ней двери всегда, когда будет такая возможность.
Кстати, жить в общежитии дочка миллиардера отказалась, поэтому щедрый отец приобрел девушке особняк рядом с университетом.
Нанимать слуг было решено по объявлению, в котором было указано среди прочего, что девушка-студентка — "общительная, жизнерадостная, энергичная личность".
Женский форум3
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