Дочь олигарха ищет слуг для студенческой жизни

Дочка индийского миллиардера поступила в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии и теперь обустраивается на новом месте. Девушка пришла к выводу, что самостоятельно ей не справиться, и решила нанять сразу двенадцать слуг. Помогать первокурснице будут: несколько горничных, личный шеф-повар, люди, составляющие ее гардероб и отвечающие за покупку продуктов, и даже человек, отвечающий за составление графика занятий.

Из необычных пожеланий девушки — слуги должны открывать перед ней двери всегда, когда будет такая возможность.

Кстати, жить в общежитии дочка миллиардера отказалась, поэтому щедрый отец приобрел девушке особняк рядом с университетом.

Нанимать слуг было решено по объявлению, в котором было указано среди прочего, что девушка-студентка — "общительная, жизнерадостная, энергичная личность".