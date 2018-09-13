В районе Текстильщики полицейский побеседовал с детьми о правилах дорожного движения

Командир отдельной роты патрульно-постовой службы полиции в районе Текстильщики, капитан полиции Денис Буянов поговорил с подростками о правилах поведения на улицах столицы. Об этом рассказал источник в УВД по ЮВАО.

— В ходе патрулирования территории детской городской поликлиники на Саратовской улице Денис Буянов пообщался с юными гражданами. Полицейский разъяснил подрастающему поколению, какие опасности могут подстерегать их в большом городе, как их избежать и как правильно реагировать в случае неприятности, — уточнил источник.

Также полицейский побеседовал с детьми о том, что не стоит появляться в позднее время на улицах, а малышам гулять во дворах без сопровождения старших. (ео)