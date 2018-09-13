Ещё
В районе Текстильщики полицейский побеседовал с детьми о правилах дорожного движения
Далее:
Читайте также:
Ещё

В районе Текстильщики полицейский побеседовал с детьми о правилах дорожного движения 

Управа района Текстильщики 53 минуты назад
Фото: Управа района Текстильщики
Командир отдельной роты патрульно-постовой службы полиции в районе Текстильщики, капитан полиции Денис Буянов поговорил с подростками о правилах поведения на улицах столицы. Об этом рассказал источник в УВД по ЮВАО.
— В ходе патрулирования территории детской городской поликлиники на Саратовской улице Денис Буянов пообщался с юными гражданами. Полицейский разъяснил подрастающему поколению, какие опасности могут подстерегать их в большом городе, как их избежать и как правильно реагировать в случае неприятности, — уточнил источник.
Также полицейский побеседовал с детьми о том, что не стоит появляться в позднее время на улицах, а малышам гулять во дворах без сопровождения старших. (ео)
Управа района Текстильщики: последние новости
Во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара на Шкулева обучат программированию Во Дворце творчества имени Гайдара на Шкулева состоялся фестиваль финансовой грамотности О праздновании Дня города поговорили на встрече главы управы района Текстильщики с жителями
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете121
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звезды, которых убили наркотики
Дочь олигарха ищет слуг для студенческой жизни10
«Я вырывалась, но не кричала — стеснялась»63
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
06:24
Как замедлить время
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение