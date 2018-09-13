Рыжий театр приглашает на сентябрьские спектакли

Летние каникулы завершились, и Рыжий театр под руководством Романа Светлова снова готов встретить своих маленьких зрителей.

Уже известен репертуар на вторую половину сентября, который сформирован на основе полюбившихся детям спектаклях. Так, 15 сентября юные любители театра увидят «Дюймовочку», а 22 сентября — «Золушку». 23 сентября в Театре покажут «Теремок», а 29 сентября «Самые первые сказки»: про Колобка, Репку и Курочку Рябу.

Главным хитом этого месяца станут 5 народных сказок о лисичке и ее друзьях, объединенных в спектакле «Лисичка-сестричка». Его показы состоятся 16 и 30 сентября.

Поскольку репертуар Театра в основном рассчитан на малышей в возрасте от 3-х до пяти лет, то каждый театральный билет положен и на ребенка, и на родителя. Таким образом, посмотреть спектакли смогут и дети, и взрослые.