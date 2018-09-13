У певицы Натальи Штурм хотят забрать ребенка через суд

Певица Наталья Штурм в отчаянии! У нее хотят отнять самое дорогое — любимого сына. Бывший супруг Игорь Павлов , отец 14-летнего Арсения, подал исковое заявление, в котором просит определить место жительства несовершеннолетнего сына в его пользу, а также освободить его от уплаты алиментов и взыскать их с Натальи.

Новый учебный год для Арсения начался со спора родителей, в котором он должен стать палачом: выбрать либо маму, либо папу… Игоря Павлова несильно заботит, что у мальчика переходный возраст — самое опасное время для юношеской психики. И по-видимому, настроен он решительно — забрал Арсения на все лето, а тоскующей маме приходилось общаться с сыном по телефону…

— Павлов удерживает Арсения у себя и практически не дает Наталье видеться с ним, — подтверждает адвокат певицы Нарек Костанян. — Данный факт, безусловно, будет им использован в своих корыстных интересах… Семейный кодекс РФ предписывает учитывать мнение детей, достигших 10-летнего возраста, поэтому суд обязал Павлова обеспечить явку мальчика на заседание, которое состоится 18 сентября. Опрос ребенка суд будет производить в присутствии педагога. Однако Павлов, конечно, постарается повлиять на мнение сына и оказать на него психологическое давление. Поэтому тут, к сожалению, не может идти речи об объективности мнения Арсения… С Натальей мы знакомы давно, и она обратилась ко мне за помощью. Сказала, что у нее хотят забрать ребенка. Ну что ж, посмотрим, насколько им это удастся…

Наталья Штурм и ее сын Арсений // фото: Instagram

Изначально место жительства мальчика было определено в 2005 году — у Натальи. И немудрено: разводились супруги со скандалом — Павлов серьезно (и не в первый раз) избил артистку, сломав ей нос и ключицу. И суд поддержал пострадавшую мать… Но даже после этого Наталья старалась наладить отношения с Игорем ради сына. И когда Арсению исполнилось 6 лет, позволила бывшему мужу устроить мальчика в элитную школу, которая находится возле дома Павлова. Таким образом, Арсений стал жить то у мамы, то у папы. Но теперь Наталья сокрушается: мол, это был хитрый ход, чтобы постепенно отобрать у нее ребенка.

— Иски по определению места жительства детей часто практикуются у родителей, которые находятся в разводе. Ребенок в таком случае становится заложником этого бессмысленного спора, — делится опытом Нарек. — Такой сомнительной защитой своих интересов часто пользуются папы — пытаются отобрать ребенка у мамы и подлым образом терроризируют свою бывшую супругу. Они не понимают, что больше всех страдает ребенок.

Иногда, правда, цели довольно корыстные. Например, Павлов также просит освободить его от уплаты алиментов — 15.000 рублей — и взыскать с Натальи 107.000 рублей ежемесячно на содержание их сына. Но, по словам адвоката, данная сумма абсолютно сумбурная и ничем не обоснована. Хотя о вариантах развития событий говорить рано…

— Пока стороны не все свои доводы и возражения представили суду, также в настоящее время не обследованы жилищные условия Павлова, — поясняет он.

Как бы там ни было, судебные споры — большой стресс. Вот и Наталью после очередного телефонного разговора с Павловым доставили в больницу. Диагноз — моральное истощение. К счастью, измученная мама пришла в себя и даже проводила любимого сына в школу на День знаний. Самое сложное для их семьи — впереди. Но надежды на мирный исход Штурм не оставляет и обращается к бывшему мужу через свой инстаграм: «Мне страшно за Арсения… Точно знаю, что он не сможет стать предателем ни для одного из родителей… Игорь, что ты делаешь? Неужели 15 тыс. твоих алиментов тебе покоя не дают? Или месть, что ушла от тебя? Пожалей его, это жестоко так мучить ребенка…»