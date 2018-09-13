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В «Сказке» на Тимирязевской начался набор в студии раннего развития
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В «Сказке» на Тимирязевской начался набор в студии раннего развития 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В досуговом учреждении «Сказка», которое расположено на Тимирязевской улице, объявлен прием в студии раннего развития. На занятия, которые будут проходить дважды в неделю, приглашаются дети от четырех лет.
— Студия раннего развития «Солнышко» рассчитана на детей от четырех лет, в ней будет интересно малышам, посещающим садик. В студии подготовки к школе «Грамотейка» ждут будущих первоклашек. Занятия будут проходить по адресу Тимирязевская улица, дом 10/12, — поделился представитель администрации «Сказки».
Записаться, а также получить подробную информацию можно на сайте mbucskazka.ru или у администратора по телефону 8 (499) 976-17-13. (мю)
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