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Не ждать, пока заявят. Детский омбудсмен решил работать на опережение
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Не ждать, пока заявят. Детский омбудсмен решил работать на опережение 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын меняет стиль работы: лучше предупредить, чем разбираться с последствиями.
Сегодня в Салехарде он встретился с родителями детей из группы риска, чтобы провести просветительскую беседу о действующих мерах социальной поддержки. Это первая большая встреча с представителями семей из этой категории. Так он и представители государственного юридического бюро и городского департамента по труду и социальной защиты решили «постучаться в двери» к семьям, условия жизни которых отличаются от стандартных.
«Как правило, меры социальной поддержки носят заявительный характер. Но, к сожалению, не все люди в полном объёме знают, на какой объем прав они могут претендовать. Поэтому и не происходит полная реализация их прав, предусмотренных законом. Таких примеров достаточно много», — прокомментировал Данило Трубицын.
Такие встречи станут регулярными и будут проходить в различных городах и районах автономного округа. По мнению детского омбудсмена, его работа с гражданами не должна заканчиваться принятием оформленных на бумаге решений, но и носить просветительско-профилактическую функцию.
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