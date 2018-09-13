Ростовчане возмущены качеством ремонта детской поликлиники на ЗЖМ

Детская поликлиника №45 на Еременко только открылась после ремонта. С нетерпением ждавшие обновления и чистоты мамы малышей были неприятно удивлены первым же визитом в медучреждение. Вместо уюта и чистоты их встретила плесень на стенах, ободранные обои и протекающий потолок. Фотографиями поделилась ростовчанка в социальных сетях. «Ростовчане, ликуйте! Особенно радуйтесь, мамы детей ЗЖМ! Открыли после ремонта филиал детской поликлиники № 45 на Еременко. С мая месяца до 9 сентября поликлиника была закрыта на ремонт. Врачи терпеливо работали в Левенцовке и все ждали переезда обратно! Мамы тоже ждали. Ждали, что их дети теперь будут ходить в чистые кабинеты, где все красиво и аккуратно! Дождались. Сегодня сходили туда после ремонта и вот, что увидели», — пишет женщина. Жители Западного активно поддержали возмущение женщины, подтвердив ужасное качество ремонта. «Ладно, офисы или магазины… Но это же детская поликлиника!» — возмущен ростовчанин.