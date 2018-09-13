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Английский детский сад Discovery Плющиха
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Английский детский сад Discovery Плющиха 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Посещать сад можно как на полный, так и сокращённый день. В группах не более 15 детей. В каждой группе работает билингвальный специалист и два помощника специалиста.
При садике организованы дополнительные занятия:
Развивающие занятия на русском языке (0,8 — 6 лет)
Роботехника (4—7 лет)
Творческий класс /живопись, лепка/ — (3—7 лет)
Спортивная секция (3—7 лет)
Музыкальное развитие (2—6 лет)
Английские вечерние группы (2—7 лет)
Условия пребывания детей:
Часы работы садика пн-пт с 9:00 до 17:00, дополнительные занятия до 20:00  Суббота на половину дня с 10:00 до 14:00 часов (с обедом)
Прогулка на оборудованной городской детской площадке.
Питание — «Кулинарная лавка Братьев Караваевых» с учетом индивидуальных особенностей ребенка.
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