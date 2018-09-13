Английский детский сад Discovery Плющиха

Посещать сад можно как на полный, так и сокращённый день. В группах не более 15 детей. В каждой группе работает билингвальный специалист и два помощника специалиста.

При садике организованы дополнительные занятия:

Развивающие занятия на русском языке (0,8 — 6 лет)

Роботехника (4—7 лет)

Творческий класс /живопись, лепка/ — (3—7 лет)

Спортивная секция (3—7 лет)

Музыкальное развитие (2—6 лет)

Английские вечерние группы (2—7 лет)

Условия пребывания детей:

Часы работы садика пн-пт с 9:00 до 17:00, дополнительные занятия до 20:00 Суббота на половину дня с 10:00 до 14:00 часов (с обедом)

Прогулка на оборудованной городской детской площадке.

Питание — «Кулинарная лавка Братьев Караваевых» с учетом индивидуальных особенностей ребенка.