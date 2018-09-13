Чтобы сделать детей счастливыми. В Челябинске обсудили поддержку детства

Всероссийская выставка-форум «Вместе — ради детей. Вместе десять лет» состоялась в Челябинске.

Десятилетие детства

«Для нас это огромная честь — собрать в Челябинске одновременно столько неравнодушных людей, которые посвящают свою жизнь важной и сложной задаче делать наших детей счастливыми, — обратился к участникам губернатор Челябинской области Борис Дубровский . — Хорошо, что есть такой фонд, хорошо, что вы этим занимаетесь. Ещё раз большое спасибо! Президент России Владимир Владимирович Путин объявил в 2017 году Десятилетие детства. У вас, уважаемые коллеги, накоплен огромный опыт работы по поддержке семей. А на этом форуме есть хорошая возможность передать его единомышленникам. Желаю вам успешной работы и плодотворного общения! Уверен, что вместе мы очень многое сделаем для наших детей».

Организаторами мероприятия выступили государственный Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и правительство Челябинской области.

«Что касается выбора Челябинской области, то прежде всего мы благодарны правительству региона и губернатору, которые высказали желание принять Всероссийский форум. Для нас это тоже было значимо, потому что мы видим, что Челябинская область — это территория развития, — уверена председатель Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева. — Здесь выстраиваются комплексные подходы к реабилитации детей-инвалидов, и родители рассматриваются не как получатели услуг, а как активное звено во всех усилиях. Мы со своей стороны поддерживаем грантами муниципалитеты, которые готовы создавать среду, дружественную ребёнку и семье. Тут наши интересы сошлись, и поэтому девятый форум проходит в Челябинске».

Гости из 57 регионов

Поясним, что Фонд создали для реализации социальных проектов, которые направлены на профилактику семейного и детского неблагополучия, сокращение сиротства, адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья, а также многие другие направления развития системы поддержки семьи и детства. На Южном Урале за последние три года на эти цели направили около 48 млн руб.

На нынешний форум-выставку приехали более 700 опытных специалистов из 57 регионов России, которые занимаются проблемами семьи и детства. Проводили профессиональные консультации для детей и родителей, состоялась пленарная стратегическая сессия «Десятилетие детства: ответы на современные вызовы», действовали клубы профессионального мастерства, лаборатории «Социальные инновации» и «Наука — практикам». Интересные темы подняли на проектной сессии «Формирование системы сертифицированных нянь по присмотру и уходу за детьми до трёх лет» и интерактивном практикуме «Индекс благополучия ребёнка в семье».