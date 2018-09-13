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В Самаре наградили лучших работников детских лагерей
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В Самаре наградили лучших работников детских лагерей 

Волга Ньюс 1 час назад
Председатель городской думы Алексей Дегтев наградил лучших педагогов, вожатых, сотрудников общепита и служб безопасности — всех, благодаря кому самарские ребята провели незабываемые каникулы.
Администрация Самары ежегодно проводит смотр-конкурс на лучшую организацию детского отдыха. В июне–августе экспертное жюри посещает лагеря, оценивает мероприятия различных смен, изучает портфолио конкурсантов.
"В критерии оценки входят наличие всех необходимых документов — санитарных заключений, положительных результатов проверок Роспотребнадзора и пожарного надзора. Также оценивается насыщенность досуговой и оздоровительной программы — мероприятия должны быть разноплановыми и современными", — пояснила секретарь городской межведомственной комиссии по отдыху и оздоровлению детей Елена Павлова.
По ее словам, в этом сезоне работали 167 лагерей с дневным прибыванием и 10 муниципальных лагерей. Вручая памятные награды, Алексей Дегтев отметил, что сотрудники лагерей провели колоссальную работу, чтобы подготовить учреждения к сезону. «Вы приложили большие усилия к тому, чтобы отдых наших детей безопасным, разнообразным», — сказал председатель.
Он напомнил, что в ряде муниципальных лагерей планируется расширить техническую базу, чтобы отдых детей был еще более плодотворным и интересным.
Среди награжденных сотрудница городского департамента опеки и попечительства Ольга Болясова. Она курирует работу лагерей «Волжский артек» и «Волжанка». "В 2013 году мы буквально из руин подняли «Волжский артек»: построили три спортивных площадки, открыли летний бассейн. Сейчас планируем развивать «Волжанку: будем увеличивать количество медицинских процедур, закупать оборудование для гидромассажа, физиотерапии и т. д.» — говорит Болясова.
Награду получила и замдиректора МАУ Центр «Союз» Наталья Коровянская. «Наш центр находится в поселке Черновский. Лагерь имеет огромную территорию, где произрастают реликтовые дубы. Попадая в благоприятные экологические условия, дети расслабляются, отдыхают, — рассказала Коровянская. — За сезон в лагере проходит 6 смен по 300 человек. В этом году мы провели своеобразный эксперимент, соединив в одной смене вокалистов и спортсменов. Получилось очень любопытно».
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