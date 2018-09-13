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В округе Майская Горка построят еще один детский сад на 280 мест
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В округе Майская Горка построят еще один детский сад на 280 мест 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
В следующем году в Майской Горке появится два новых детских сада на 280 мест каждый
Только начались работы по строительству детского сада в микрорайоне №7 Майской горки, как администрация заключила контракт на строительство еще одного садика. Он должен появиться в соседнем микрорайоне №6 до 1 ноября 2019 года.
Победителем аукциона стало ООО «Строительно-монтажное управление №1». Контракт с ними планируют заключить 18 сентября.
Днем ранее пройдет аукцион по определению подрядчика на строительство детского сада на 125 мест в Соломбале на улице Валявкина.
Всего в Поморье планируют потратить более миллиарда рублей на строительство школ и детских садов. В ближайшие три года администрация планирует возвести в Майской Горке школу на 1300 мест, детский сад на 280 мест и круглогодичный центр для занятий пляжным спортом. Также в сентябре этого года достроят детсад на 60 мест в посёлке Турдеевск.
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