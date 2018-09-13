Джоли наживается на детях 

Анджелина Джоли вновь в центре внимания. Голливудскую актрису заподозрили в показной заботе о детях.
Джоли всё чаще стала выходить в свет вместе с детьми. Их замечают то на премьерах, то в ресторанах, то в дорогих бутиках. Папарацци охотно снимают большое звёздное семейство, и Джоли явно не препятствует этому. Что и позволило скептикам обвинить актрису в том, что она наживается на детях. Мол, чем больше упоминаний в прессе, тем больше это выгодно Джоли и проектам, на которых она зарабатывает. Еще некоторое время назад Анджелина заявляла, что против пристального внимания к отпрыскам и хочет уберечь их от разного рода публикаций. Однако её заявления расходятся с поступками, уверены пользователи. Ряд зарубежных таблоидов и вовсе считает, что Джоли лишь играет роль заботливой матери большого семейства, пишет teleprogramma.pro Иначе зачем устраивать массовые выходы, явно привлекая к себе внимание?
Брэда Питт и вовсе уверен, что бывшая благоверная, с которой они никак не могут поделить детей, делает всё, чтобы привлечь дополнительное внимание к бракоразводному процессу. Что, в свою очередь, может навредить детям. Напомним, у пары их шестеро: приемные 17-летний Мэддокс, 14-летний Пакс и 13-летняя Захара, а также биологические двойняшки Вивьен и Нокс (им по 9 лет) и 12-летняя Шайло. Супруги никак не могут договориться об опеке над детьми, судебные слушания длятся два года.