Джоли наживается на детях

Анджелина Джоли вновь в центре внимания. Голливудскую актрису заподозрили в показной заботе о детях.

Джоли всё чаще стала выходить в свет вместе с детьми. Их замечают то на премьерах, то в ресторанах, то в дорогих бутиках. Папарацци охотно снимают большое звёздное семейство, и Джоли явно не препятствует этому. Что и позволило скептикам обвинить актрису в том, что она наживается на детях. Мол, чем больше упоминаний в прессе, тем больше это выгодно Джоли и проектам, на которых она зарабатывает. Еще некоторое время назад Анджелина заявляла, что против пристального внимания к отпрыскам и хочет уберечь их от разного рода публикаций. Однако её заявления расходятся с поступками, уверены пользователи. Ряд зарубежных таблоидов и вовсе считает, что Джоли лишь играет роль заботливой матери большого семейства, пишет teleprogramma.pro Иначе зачем устраивать массовые выходы, явно привлекая к себе внимание?