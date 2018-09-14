Западные СМИ обвиняют Анджелину Джоли в показной заботе о детях

По их мнению, 43-летняя Анджелина Джоли лишь играет роль образцовой матери.

В августе суд обязал Анджелину Джоли разрешать Брэду Питту видеться с их общими детьми по четыре часа каждый день в период учебы и по 12 часов — в выходные и каникулы. Но, кажется, актриса не готова так просто сдаться и все-таки надеется заполучить единоличную опеку над детьми. Она все чаще выходит с наследниками в свет. Папарацци то тут, то там «случайно» встречают Джоли, которая в объективах фотокамер выглядит идеальной матерью. Но журналисты и инсайдеры уверяют: это все игра. А фотографам Джоли самолично рассказывает, где она будет, чтобы они запечатлели эти ее появления на публике с детьми.

Внезапную любовь к повышенному вниманию обычно скрытной Джоли связывают с тем, что актриса вынашивает коварный план. Инсайдеры уверены: позже Анджелина представит в суде все эти фото с детьми и таким образом попытается лишить Брэда опеки над детьми.

Напомним, что у пары подрастают шестеро детей: биологические Шайло, Нокс и Вивьен и приемные Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Захара Марли.

О разводе пары стало известно два года назад, но экс-супруги до сих пор не могут прийти к компромиссу и уладить все вопросы, чтобы окончательно поставить точку в своих отношениях.

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Фото:Global Look Press