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Детей пригласили на бесплатные занятия по сценическому фехтованию
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Детей пригласили на бесплатные занятия по сценическому фехтованию 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Российский центр школ-студий каскадеров «Трюк» записаться на бесплатные занятия по сценическому фехтованию пригласили детей в возрасте от десяти до 14 лет. Прием ребят продлится до 1 октября.
— Всего в детской группе есть 22 места. На данный момент уже записалось 11 человек. Занятия стартовали, но к ним еще можно присоединиться. Уроки проходят по вторникам и пятницам с 16:00, — поделился информацией директор учреждения Юрий Сальников.
Отметим, что для записи детям необходимо предоставить сотрудникам центра медицинскую справку о состоянии здоровья.
Ребят, желающих освоить трюковое фехтование, ждут по адресу: Уланский переулок, дом 21, строение 2. Вход свободный.
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