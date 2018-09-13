Детей пригласили на бесплатные занятия по сценическому фехтованию

В Российский центр школ-студий каскадеров «Трюк» записаться на бесплатные занятия по сценическому фехтованию пригласили детей в возрасте от десяти до 14 лет. Прием ребят продлится до 1 октября.

— Всего в детской группе есть 22 места. На данный момент уже записалось 11 человек. Занятия стартовали, но к ним еще можно присоединиться. Уроки проходят по вторникам и пятницам с 16:00, — поделился информацией директор учреждения Юрий Сальников

Отметим, что для записи детям необходимо предоставить сотрудникам центра медицинскую справку о состоянии здоровья.

Ребят, желающих освоить трюковое фехтование, ждут по адресу: Уланский переулок, дом 21, строение 2. Вход свободный.