В парке «Ангарские пруды» провели праздник для детей

В парке «Ангарские пруды» провели традиционный детский праздник от спортивно-досугового центра «Радуга». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Дети могли принять участие в творческих мастер-классах, испытать себя в спортивных эстафетах. Также каждый желающий ребенок мог сделать аквагрим со своим любимым персонажем. Веселое, праздничное настроение было у всех, — рассказал сотрудник администрации.

Помимо этого, взрослые и дети получили бесплатные консультации психолога. Напомним, парк расположен по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 1, строение 8. (мю)