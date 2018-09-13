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В парке «Ангарские пруды» провели праздник для детей
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В парке «Ангарские пруды» провели праздник для детей 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В парке «Ангарские пруды» провели традиционный детский праздник от спортивно-досугового центра «Радуга». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Дети могли принять участие в творческих мастер-классах, испытать себя в спортивных эстафетах. Также каждый желающий ребенок мог сделать аквагрим со своим любимым персонажем. Веселое, праздничное настроение было у всех, — рассказал сотрудник администрации.
Помимо этого, взрослые и дети получили бесплатные консультации психолога. Напомним, парк расположен по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 1, строение 8. (мю)
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