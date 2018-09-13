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Рязанский кванториум «Дружба» устроит День открытых дверей
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Рязанский кванториум «Дружба» устроит День открытых дверей 

62info.ru 2 часа назад
Фото: 62info.ru
По словам директора Антона Маликова, гостей ждет возможность сыграть в робофутбол, почувствовать себя пилотом самолета, поработать дизайнером и окунуться в виртуальную реальность. Все желающие смогут узнать о программах обучения и записаться в технопарк — в сентябре он набирает около 360 детей.
«Дружба» распахнёт двери для посетителей в 16:00.
Прошедший учебный год стал первым для кванториума. Обучение прошли 800 ребят, отметила министр образования области Ольга Щетинкина. Авторам лучших дипломных проектов дали шанс не расставаться с любимой техникой даже летом: они получили путёвки в профильный лагерь «Дружбы».
В новом году кванториум запустит ещё одно направление — интернет-маркетинг. А в январе, когда он получит статус автономного учреждения, откроются платные курсы. Туда смогут пойти дети с 7 лет (сейчас основные посетители технопарка — подростки 12-17 лет).
Кроме того, в текущем году заработает филиал в Елатьме.
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