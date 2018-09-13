Рязанский кванториум «Дружба» устроит День открытых дверей

По словам директора Антона Маликова, гостей ждет возможность сыграть в робофутбол, почувствовать себя пилотом самолета, поработать дизайнером и окунуться в виртуальную реальность. Все желающие смогут узнать о программах обучения и записаться в технопарк — в сентябре он набирает около 360 детей.

«Дружба» распахнёт двери для посетителей в 16:00.

Прошедший учебный год стал первым для кванториума. Обучение прошли 800 ребят, отметила министр образования области Ольга Щетинкина. Авторам лучших дипломных проектов дали шанс не расставаться с любимой техникой даже летом: они получили путёвки в профильный лагерь «Дружбы».

В новом году кванториум запустит ещё одно направление — интернет-маркетинг. А в январе, когда он получит статус автономного учреждения, откроются платные курсы. Туда смогут пойти дети с 7 лет (сейчас основные посетители технопарка — подростки 12-17 лет).

Кроме того, в текущем году заработает филиал в Елатьме.