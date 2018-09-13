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В детском саду на Дубнинской провели музыкально-спортивный праздник
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В детском саду на Дубнинской провели музыкально-спортивный праздник 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы + ещё 1 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В дошкольном отделении школы № 1383, которое располагается на Дубнинской улице, провели праздник для детей. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Праздник был музыкальным и спортивным. Дети вспомнили историю столицы, прочитали стихотворения о родном городе, а педагоги рассказали о его достопримечательностях, — пояснил сотрудник администрации.
Помимо этого, дети участвовали в спортивных соревнованиях. Напомним, дошкольное отделение школы № 1383 располагается по адресу улица Дубнинская, дом 9. (мю)
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