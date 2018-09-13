В детском саду на Дубнинской провели музыкально-спортивный праздник

В дошкольном отделении школы № 1383, которое располагается на Дубнинской улице, провели праздник для детей. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Праздник был музыкальным и спортивным. Дети вспомнили историю столицы, прочитали стихотворения о родном городе, а педагоги рассказали о его достопримечательностях, — пояснил сотрудник администрации.

Помимо этого, дети участвовали в спортивных соревнованиях. Напомним, дошкольное отделение школы № 1383 располагается по адресу улица Дубнинская, дом 9. (мю)