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Мане: «Родители видели меня учителем и говорили, что футбол — пустая трата времени»
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Мане: «Родители видели меня учителем и говорили, что футбол — пустая трата времени» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что родители изначально были против его желания сделать карьеру футболиста.
"Я родился в деревне, где никогда не было футболиста из большого чемпионата. Когда я был маленьким, родители видели меня учителем. Они говорили, что футбол — пустая трата времени, что я не преуспею в этом.
Я же всегда говорил: «Футбол — единственная возможность помочь вам. Я чувствую, что у меня есть шанс стать футболистом».
Мы жили далеко от столицы, поэтому родители были против моей идеи. Они не верили в меня вплоть до того момента, как я подписал первый профессиональный контракт. Я всё отдал для того, чтобы у родителей не осталось выбора. Они стали помогать мне, и это сработало. Сейчас родители гордятся мной", — цитирует Мане Bleacher Report.
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