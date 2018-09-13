Мане: «Родители видели меня учителем и говорили, что футбол — пустая трата времени»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что родители изначально были против его желания сделать карьеру футболиста.

"Я родился в деревне, где никогда не было футболиста из большого чемпионата. Когда я был маленьким, родители видели меня учителем. Они говорили, что футбол — пустая трата времени, что я не преуспею в этом.

Я же всегда говорил: «Футбол — единственная возможность помочь вам. Я чувствую, что у меня есть шанс стать футболистом».

Мы жили далеко от столицы, поэтому родители были против моей идеи. Они не верили в меня вплоть до того момента, как я подписал первый профессиональный контракт. Я всё отдал для того, чтобы у родителей не осталось выбора. Они стали помогать мне, и это сработало. Сейчас родители гордятся мной", — цитирует Мане Bleacher Report.