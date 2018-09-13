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Занятия по архитектуре и дизайну стартуют в центре «Олимп»
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Занятия по архитектуре и дизайну стартуют в центре «Олимп» 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Прием детей на занятия в студию архитектуры и дизайна стартовал в Центре творчества молодежи «Олимп» в районе Люблино. Об этом сообщила руководитель центра Ольга Старостина.
— Во время обучения дети научатся мыслить творчески: наблюдать, фантазировать и придумывать идеи. Занятия будут вестись по направлениям: графика, макетирование, конструирование, колористика, — отметила Старостина.
Напомним, что Центр творчества молодежи «Олимп» находится по адресу Ставропольская, 15, корпус 2. Подробнее о записи в студию можно уточнить по телефону
8 903 233 72 42. (ео)
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