Занятия по архитектуре и дизайну стартуют в центре «Олимп»

Прием детей на занятия в студию архитектуры и дизайна стартовал в Центре творчества молодежи «Олимп» в районе Люблино. Об этом сообщила руководитель центра Ольга Старостина.

— Во время обучения дети научатся мыслить творчески: наблюдать, фантазировать и придумывать идеи. Занятия будут вестись по направлениям: графика, макетирование, конструирование, колористика, — отметила Старостина.

Напомним, что Центр творчества молодежи «Олимп» находится по адресу Ставропольская, 15, корпус 2. Подробнее о записи в студию можно уточнить по телефону

8 903 233 72 42. (ео)