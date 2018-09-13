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В окрестностях Рязанского района открыли набор детей на занятия по немецкому языку
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В окрестностях Рязанского района открыли набор детей на занятия по немецкому языку 

Управа Рязанского района 1 час назад
Во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен вблизи Рязанского района, начали набирать детей на занятия немецким языком. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко.
— Дети будут изучать базовую грамматику немецкого языка, основную лексику, будут учиться чтению и письму, — пояснила Анна Бондаренко.
Добавим, что обучение по программе «Deutsch» бесплатное, а записаться можно на портале mos.ru.
Дворец творчества имени Гайдара находится по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (ео)
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