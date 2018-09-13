В окрестностях Рязанского района открыли набор детей на занятия по немецкому языку

Во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен вблизи Рязанского района, начали набирать детей на занятия немецким языком. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко — Дети будут изучать базовую грамматику немецкого языка, основную лексику, будут учиться чтению и письму, — пояснила Анна Бондаренко. Добавим, что обучение по программе «Deutsch» бесплатное, а записаться можно на портале mos.ru Дворец творчества имени Гайдара находится по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (ео)