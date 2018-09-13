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Бизнесмен и меценат Михаил Гуцериев награжден Премией Правительства Москвы «Крылья аиста»
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Бизнесмен и меценат Михаил Гуцериев награжден Премией Правительства Москвы «Крылья аиста» 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Москва. Председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и основатель Благотворительного фонда «САФМАР» Михаил Гуцериев удостоен Премии Правительства Москвы «Крылья аиста» в номинации «Меценат» за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот. Премия присуждена Михаилу Гуцериеву за реализацию проекта «Найди меня, мама». Торжественная церемония вручения премии с участием Мэра Москвы Сергея Собянина и членов Правительства Москвы состоялась 5 сентября 2018 года в Государственном Кремлевском Дворце.
Проект «Найди меня, мама» реализован Благотворительным фондом «САФМАР» в сотрудничестве с «Фондом поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева», МИА «Россия сегодня» и радиостанцией «Радио Книга». Его поддержал Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ.
Цель проекта — позволить будущим приемным родителям и воспитанникам детских домов найти друг друга. Для этого было отснято более 400 видеороликов о детях из 23 детских домов Москвы, Саратовской, Оренбургской областей и Республики Удмуртия. Видеоанкеты были размещены в специальном разделе Интернет-ресурса МИА «Россия сегодня», где потенциальные усыновители смогли заочно познакомиться с ребенком и узнать больше о нем, его жизни, увлечениях. Проект получил широкий отклик общественности. По статистике, почти каждый четвертый ребенок обрел новых родителей.
Ранее за реализацию этого благотворительного проекта основатель Благотворительного фонда «САФМАР» Михаил Гуцериев был удостоен Благодарности мэра Москвы Сергея Собянина и награжден медалью «Спешите делать добро» Уполномоченного по правам человека в России. Эти награды являются признанием широкой благотворительной деятельности Михаила Гуцериева и высокой значимости реализуемых им социальных проектов.
Благотворительный фонд «САФМАР», основанный Михаилом Гуцериевым, известным российским меценатом и бизнесменом, уделяет особое внимание проектам, направленным на повышение в обществе ценности семьи и родительской заботы, пропаганду семейных ценностей и основного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Фонд реализует ряд программ, главными целями которых являются улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика сиротства и пропаганда института приемной семьи, содействие в подборе замещающих родителей для детей, подлежащих устройству на воспитание в семью.
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