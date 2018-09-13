Встреча клуба приемных родителей пройдет в Северном Тушине 19 сентября

В филиале «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи населению в среду, 19 сентября, состоится встреча клуба приемных родителей. Ее проведет психолог I категории Людмила Ашихина.

— Приглашаем на заседание родителей, которые уже воспитывают приемных детей или готовятся к приему ребенка в семью. На наших занятиях такие семьи смогут получить ответы на волнующие их вопросы, поделиться своим опытом, переживаниями, получить поддержку и почувствовать себя частью коллектива единомышленников, — отметила руководитель филиала Елена Ракитина

Напомним, занятия клуба проводятся каждую третью среду месяца с 18.00 до 21.00 по адресу ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1 (м. «Планерная»). Количество мест ограничено. Предварительная запись по телефону 8 (495) 944-45-04.