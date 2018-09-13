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Встреча клуба приемных родителей пройдет в Северном Тушине 19 сентября
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Встреча клуба приемных родителей пройдет в Северном Тушине 19 сентября 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В филиале «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи населению в среду, 19 сентября, состоится встреча клуба приемных родителей. Ее проведет психолог I категории Людмила Ашихина.
— Приглашаем на заседание родителей, которые уже воспитывают приемных детей или готовятся к приему ребенка в семью. На наших занятиях такие семьи смогут получить ответы на волнующие их вопросы, поделиться своим опытом, переживаниями, получить поддержку и почувствовать себя частью коллектива единомышленников, — отметила руководитель филиала Елена Ракитина.
Напомним, занятия клуба проводятся каждую третью среду месяца с 18.00 до 21.00 по адресу ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1 (м. «Планерная»). Количество мест ограничено. Предварительная запись по телефону 8 (495) 944-45-04.
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