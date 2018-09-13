Российский суд запретил девочке без прививки ходить в садик

Бурятский Верховный суд признал законным временный запрет на посещение ребёнком дошкольного учреждения. Причиной ограничений оказалось отсутствие пробы Манту, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на республиканский Роспотребнадзор

Высшая региональная судебная инстанция поддержала районный суд в Улан-Удэ, который ранее вынес подобный запретительный вердикт. Решение обоих судов уже вступило в силу.

Ранее родители ребёнка отказались делать в поликлинике постановку пробы Манту, после чего директор детского садика запретил ребёнку посещать занятия. В суде на сторону главы учреждения встал Роспотребнадзор, который предоставил суду необходимые документы.

По мнению директора детского сада и чиновников ведомства, отказав в пробе Манту, родители нарушили права других детей на здоровье и безопасную среду обитания.

В прошлом году республика заняла 18-е место по распространению туберкулёза на душу населения. Однако количество летальных исходов в регионе значительно ниже федеральной статистики.

Фото: Global Look Press / ZUMAPRESS.com / Eric Engman

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