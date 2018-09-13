Спасатели вызволили из заточения двух костромских детей

Вчера поздно вечером в Мантурове пришлось вызволять из заточения двух маленьких детей. Они остались одни в квартире на 4 этаже, сообщает главное управление МЧС по Костромской области.

Спасателям позвонил мужчина и сказал, что в многоквартирном доме на 4 этаже плачут два ребенка. Они заперты в квартире и не могут самостоятельно открыть дверь.

Оказалось, что за дверьми квартиры плакали двухмесячный малыш и его двухгодовалый брат. Старший мальчик запер дверь изнутри, когда папа вышел, чтобы встретить маму. Открыть дверь он уже не смог.

Чтобы не пугать детей, спасатели не стали использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Вместо этого они вызвали пожарных с автолестницей и залезли в квартиру через открытую форточку в кухонном окне. После этого они открыли дверь и впустили родителей.

С детьми за время отсутствия взрослых ничего не произошло.