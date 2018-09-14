Энрике Иглесиас рассказал про любовь к своим детям и Анне Курниковой

Певец признался, что хочет проводить с ними как можно больше времени.

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце прошлого года впервые стали родителями. У них появилось сразу двое детей — мальчик Николас и девочка Люси. С тех пор родители периодически показывают детей в соцсетях, а Энрике еще и делится эмоциями отцовства с журналистами. Вот и на этот раз он рассказал, как дети изменили его чувства, в том числе и к Анне.

Мне нравится моя новая жизнь! Теперь я тороплюсь домой после работы, чтобы скорее увидеть Анну и детей. Я стал лучше понимать своих родителей, когда у меня самого появились дети,

— заявил Энрике в эфире испанского шоу Un Nuevo Día.

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

29 Авг 2018 в 3:46 PDT Похоже, артист стал более ответственным и заботливым. «Когда я вижу улыбки на лицах моих детей, я чувствую себя абсолютно счастливым! Мне хотелось бы заслужить их доверие, стать для них лучшим другом, особенно когда им будет по 12–15 лет», — добавил певец, заметив, что иногда развлечь малышей — не простая задача.

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Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

1 Июл 2018 в 10:18 PDT Отдельно исполнитель рассказал про чувства к Анне Курниковой.

Раньше, до того как встретить ее, я представить себе не мог, что у меня могут быть длительные отношения с девушкой. Ни к одной из своих девушек я никогда не относился так серьезно, как к ней,

— признался Энрике.

Певец заметил, что восхищается независимостью Анны, ее жизнерадостностью и умением справляться с различными трудностями. Только с ней артисту захотелось семью и стать отцом.

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Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

23 Май 2018 в 2:49 PDT Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас начали встречаться еще в 2001 году. В СМИ не раз появлялись слухи об их свадьбе, но они каждый раз упорно опровергали эту информацию. Зато теперь точно известно о пополнении в их семье.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

30 Апр 2018 в 8:04 PDT Кстати, Анна и Энрике потратили около 600 тысяч долларов ради того, чтобы сделать дом и окрестности безопасными для малышей. Они окружили территорию дома пятиметровой стеной, построили ограждение вокруг бассейна, возвели еще один двухэтажный дом и обезопасили буквально каждый клочок земли, окружающий их жилище.

Добавим, что сегодня Анна Курникова активно старается восстановить идеальную фигуру. В Instagram бывшая теннисистка показывает, как занимается спортом.

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

22 Апр 2018 в 5:35 PDT Фото: Instagram @enriqueiglesias