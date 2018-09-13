50-летняя многодетная мама из Великобритании беременна четверней

У Трэйси Бриттен трое детей и восемь внуков.

Хоть у Трэйси и большая семья, она всегда хотела еще детей. И в свое 50-летие решила исполнить давнее желание. Они с мужем сделали ЭКО, потратив на него все наследство матери Трэйси. Процедура стоила 7 тысяч фунтов стерлингов и была проведена на Кипре. В результате ЭКО у женщины прижились три эмбриона, один их которых разделился, образовав близнецов. На сегодняшний день Бриттен станет самой пожилой мамой четверняшек в Великобритании.

В настоящий момент будущая мама находится на 25 неделе беременности. У Трэйси родятся три девочки и мальчик. Врачи планируют сделать женщине кесарево сечение на 32-й неделе. Трэйси отмечает, что ее не беспокоит, что о ней думают окружающие, часть из которых ее осуждает.

Я не выгляжу на 50 и не чувствую себя на этот возраст. Пусть говорят, что хотят. Они же не знают моей жизни. А когда увидят, какие чудесные у меня малыши, то изменят свое мнение,

— рассказала будущая мама в разговоре с The Sun.

Фото: Facebook