В Тушине проверяют покрытие детских площадок после несчастного случая с ребенком

Поход на новую детскую площадку закончился черепно-мозговой травмой для семилетнего мальчика в Тушине. Он упал с игровых конструкций на резиновое покрытие, и оно оказалось не мягче асфальта — хотя, по словам экспертов, должно быть не тоньше четырех сантиметров. Теперь все площадки в районе родители обходят с линейками. Что показали замеры?

Новенькая площадка на Сходненской заполнена детьми. Яркие аттракционы, все чисто — только после открытия. Но по краю сегодня ходят люди с линейкой — проверяют толщину покрытия. Несколько дней назад семилетний ребенок получил здесь тяжелейшую травму

— Сорвался оттуда и упал головой вниз, ударился о землю. Получил черепно-мозговую травму, перелом костей черепа.

Ваню увезли на скорой. Травма оказалось настолько серьезной, что ребенку пришлось делать сложную операцию. Родители уверены: при строительстве площадки подрядчики, попросту говоря, схалтурили.

— Данная конструкция очень ненадежна и опасна. Я не знаю, каким образом ее в принципе закрепили, потому что она шатается под весом даже очень небольшого ребенка.

Есть у местных жителей большие претензии и к покрытию. На детской площадке оно должно быть мягким и амортизирующим.

— Чтобы она соответствовала ГОСТу. Для таких покрытий такого качества — это 40 миллиметров.

Берем линейку, проверяем, какая здесь толщина мягкого слоя.

— Вот я протыкаю — и я дошла до асфальта: здесь 16 миллиметров.

Тонкий резиновый настил почти не смягчает удар. По нормативам, соблюдать толщину покрытия в четыре сантиметра обязательно только на спортивных площадках. А эта, по бумагам — игровая, детская. ГОСТов на нее пока нет — только рекомендации.

Впрочем, есть и другая сторона. Даже при очень мягком покрытии все эти конструкции достаточно травмоопасны, и оставлять на них детей без присмотра нельзя.

"Были нарушены определенные правила с его стороны", — говорит директор ГБУ «Жилищник района Южное Тушино» Владимир Столяров.

— А что он нарушил? — Он залез на верх турника. — Но это же детская площадка, дети ведут себя как дети, они радуются, играют. — Я вас прекрасно понимаю, но есть определенная высота. Ребенок должен понимать, куда можно лезть, а куда — нельзя.

После инцидента во всем районе решили проверить детские площадки. Инспекторам предстоит решить, безопасно на них покрытие или нет. Между тем, врачи пока не решаются сказать, когда смогут выписать Ваню. Первого сентября он должен был пойти в первый класс.