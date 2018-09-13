Совместные игры родителей и детей сплачивают семьи

Датская корпорация LEGO Group, один из крупнейших в мире производителей игрушек, опросила 13 тыс. родителей и их детей в девяти странах с целью выяснить, какую роль отводят современные семьи играм и как они оценивают их значимость. Итоговый доклад, Play Well Report 2018, показал, что семьи, в которых родители принимают участие в играх детей, счастливее, дружнее и в меньшей степени подвержены конфликтам. С полным текстом социологического исследования можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Девять из десяти семей (88%), в которых родители играли вместе с детьми по пять часов и более в неделю, заявили, что счастливы. В то же время там, где отводили играм менее пяти часов, только семь из десяти семей (75%) также согласились с этим утверждением.

Авторы опроса отмечают, что игровое время сокращается. Около 30% семей еженедельно тратят на совместные игры меньше пяти часов, еще 10% — менее двух часов. Свыше 38% опрошенных признали, что им приходится сильно постараться, чтобы выделить время для игр в силу напряженного графика. 61% родителей сообщили, что даже когда все члены семьи собираются поиграть вместе, они склонны отвлекаться на другие дела: рабочие вопросы, домашние хлопоты и свои смартфоны. 17% детей говорят, что они слишком заняты и загружены, чтобы веселиться и играть, при этом 81% из них хочет, чтобы их родители играли с ними чаще.

"Совместная игра — фундаментальный краеугольный камень семейной жизни, как для детей, так и для родителей. Но при таком стремительном современном образе жизни, и при таком большом внимании, которое уделяется официальному образованию и другой организованной деятельности, можно легко забыть уделить ей время. Учитывая положительное воздействие, которое она оказывает на наш уровень восприятия счастья и благополучия, семейная игра должна быть самой важной «домашней работой» для всех", — говорит эксперт по семейным отношениям Джессика Джоэлль Александр, один из авторов исследования.

Эксперты LEGO отмечают поколенческую смену моделей игрового поведения и проблемы, связанные с этим. 88% родителей беспокоятся о безопасности во время онлайн-игр, а 72% из них боятся, что из-за технологий дети потеряют способность к самостоятельному мышлению. Со своей стороны дети учат старшее поколение использовать уникальные возможности, которые привносят в жизнь современные технологии. Они являются законодателями новой игровой модели «Изменчивая игра». С ее помощью юные игроки естественно и легко умеют смешивать реальный и цифровой миры, которые воспринимают, как часть одного большого, взаимосвязанного игрового пространства.

"Красота игры состоит в том, что она развивается и изменяется с каждым поколением, но ее преимущества остаются неизменными. Этот доклад показывает, что цифровизация предоставляет больше возможностей для игрового погружения. Мы продолжим развивать игру LEGO, чтобы ювелирно объединить цифровой и физический опыт для детей, который позволит им и в дальнейшем извлекать пользу из игрового обучения. Игра по-прежнему, важна для детей, и наша задача помочь родителям обеспечить наилучшим образом получение знаний для своих чад, а также защитить и определить приоритеты игрового времени", — объяснила директор по маркетингу LEGO Group Джулия Голдин.

Доклад показал, что рост значения цифровых игр не происходит за счет традиционных забав. Большинство детей (81%) по-прежнему делают выбор в пользу совместной игры со своими родителями, а не времяпровождению в одиночку, а 72% предпочитают играть с друзьями, находясь физически вместе с ними в одной комнате, а не онлайн.

Опрос также выявил, что родители принимают образ мыслей своих детей. И хотя многие из них считают, что традиционные игры лучше цифровых, они понимают, что обе эти формы не должны быть взаимоисключающими. 59% представителей старшего поколения верят, что технологии способны сблизить членов семьи, а 77% — полагают, что онлайн-игры могут развивать творческий потенциал.

Для родителей огромное значение роли игры в учебном процессе также неоспоримо. Почти 95% из них утверждают, что игра –это жизненно важный образовательный инструмент, необходимый для будущего благополучия молодежи. 82% убеждены, что чем больше дети играют, тем успешнее они будут сначала в учебе, а затем и в работе.

В ходе исследования эксперты попросили родителей оценить эффективность разных обучающих техник и образовательных методик, исходя из их вклада в общий багаж знаний и умений детей. 76% из них на первое место поставили обучение в игровой форме, 67% отдали предпочтение чтению книг, 65% — взаимодействию с друзьями, 55% — преподаванию в классе, 22% — интернет-серфингу.

"Семейные игры — сегодня очень популярная тема. В эпоху диджитализации, планшетов и смартфонов — это дополнительная возможность родителям поиграть со своими детьми, отвлечь их от гаджетов. Немаловажно, что в играх присутствует и обучающий фактор. Современные тренды таковы, что значимость этих моментов лишь усиливается, поэтому с уверенностью можно сказать, что этот сегмент не будет падать, а, скорее всего, будет расти", — рассказала начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир» Надежда Киселева

Среди наиболее популярных игр эксперт называет «Дженгу» и «Монополию».

Материал предоставлен проектом +1.