«Скорее беда, чем вина ребёнка»: эксперты о том, почему воруют дети и как на это реагировать

Чаще других на воровство решаются подростки из благополучных семей. Об этом «Клопс» рассказали эксперты, комментируя недавний случай, когда две калининградские школьницы вынесли товар магазин «Детский мир»

Две подружки, восьми и 14 лет, были задержаны при попытке пронести мимо касс кукол и мягкие игрушки. Как рассказала инспектор ПДН УМВД России по Калининградской области Ирина Ткач, школьницы попались уже при повторном визите.

"В ходе разбирательств выяснилось, что девочки уже приходили в «Детский мир». Они также совершили кражу, но охранники тогда не успели их поймать", — отметила инспектор.

По словам инспектора, обе школьницы из благополучных семей, хорошо учатся — педагоги и одноклассники отзываются о них положительно. И это скорее правило, чем исключение — на кражи дети идут не из-за нужды.

"В основном подростки воруют всякую мелочь: конфеты, жевательную резинку, зажигалки. На правонарушения решаются, чтобы испытать прилив адреналина и как-то выделиться перед сверстниками", — уточняет сотрудник УМВД

Ирина Ткач подчеркнула, что эти случаи могут быть следствием невнимательности родителей. По словам инспектора, можно сделать вывод, что старшие в семье не интересуются, чем живёт ребёнок и с кем дружит.

"Если у детей неизвестно откуда появляются новые вещи — это повод насторожиться. Конечно, они могут сказать, что им одолжили друзья. Необходимо выяснить, действительно ли это так, и ни в коем случае не пускать на самотёк. Часто ребятам просто нужно, чтобы на них обратили внимание", — уверена эксперт.

О том, что кражи могут свидетельствовать о недостатке родительского участия, говорит и детский практический психолог Анна Храмова

"Такую кражу можно рассматривать на символическом уровне. Ребёнок нуждается не столько в конкретной вещи, сколько во внимании взрослых, их любви, поддержке, принятии. И кражей сигнализирует о своей нужде", — отмечает эксперт.

Тем не менее, по словам Храмовой, у таких поступков есть и другие объяснения.

"Воровство может быть единственно доступным вариантом приобрести определённый социальный статус в детском коллективе: либо за счёт наличия престижной вещи, либо за счёт совершения опасного поступка, выходящего за рамки общепринятых социальных норм. Иногда за проступком стоит и исследовательский интерес: а что вообще будет, каковы последствия? На кражу можно также решиться из желания «отомстить» какому-то конкретному обидчику или целому миру", — поясняет эксперт.

Храмова подчеркнула: если на воровстве попался совсем маленький ребёнок — это может свидетельствовать о том, что малыш не до конца разобрался в разнице между чужим и своим.

Родителям, столкнувшимся с подобной проблемой, следует правильно повести себя. Ни в коем случае нельзя прибегать к суровым наказаниям.

"Чаще всего это малоэффективно и жестоко, поскольку воровство скорее беда ребёнка, чем его вина. Очень важно попробовать сохранить спокойствие и постараться разобраться, о чём сигнализирует чадо своим поступком", — объяснила Храмова.

И инспектор ПДН, и детский психолог подчёркивают, что родителям важно слушать своего ребёнка и выяснять мотивы проступка — именно в них кроется первопричина асоциального поведения. В особо сложных случаях помочь может специалист.

Известно, что девочки, воровавшие кукол в магазине «Детский мир», собирались похитить товар на сумму 7000 рублей. Старшей школьнице теперь грозит уголовная ответственность. В конце августа «Клопс» писал о подростке, обокравшем ТЦ «Виктория» на 70 тысяч рублей.