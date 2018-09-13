В Якутии мама спасла свою дочь‐первоклассницу от избиений в школе

В Республике Саха для первоклассницы Саши школа оказалась местом, где она получает не знания, а побои и синяки. В первом классе, куда она пришла учиться, объявился задиристый мальчик, который начал регулярно ее бить.

Источник фото: телеканал «360»

«Она приходила в синяках. На классных собраниях говорили, что Никита избивает Сашу», — говорит Сашина мама — Юлия.

Женщина рассказывает, что когда классный руководитель ее дочери написала докладную на директора и на драчливого мальчика, педагога быстро убрали, сделав виноватой. А самой матери объявили войну.

«Началась травля конкретно меня в школе. Мне запрещали подниматься к ребенку в класс», — сетует Юлия.

Когда Юлия решила перевести ребенка в другую школу, то получила строгий отказ. Так, девочке пришлось остаться в старой школе и вскоре буйный мальчик стал бить других детей. По крайней мере, об этом в общем чате писали их родители. Дети даже перестали ходить в школу из-за страха. Неравнодушная мама Юлия обращалась и в прокуратуру , и в управление образования, но везде упиралась в непробиваемую стену. А вот мать задиристого мальчика, которая, кстати, работает в этой же школе учителем, никакой вины не видит.

«Я же не могу спросить «Избиваешь ты Сашу или как, каким образом»? Я же его вижу на переменах, мне и спрашивать не надо», — говорит Марина Раевская.