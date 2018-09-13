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В Якутии мама спасла свою дочь‐первоклассницу от избиений в школе
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В Якутии мама спасла свою дочь‐первоклассницу от избиений в школе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Республике Саха для первоклассницы Саши школа оказалась местом, где она получает не знания, а побои и синяки. В первом классе, куда она пришла учиться, объявился задиристый мальчик, который начал регулярно ее бить.
Источник фото: телеканал «360»
«Она приходила в синяках. На классных собраниях говорили, что Никита избивает Сашу», — говорит Сашина мама — Юлия.
Женщина рассказывает, что когда классный руководитель ее дочери написала докладную на директора и на драчливого мальчика, педагога быстро убрали, сделав виноватой. А самой матери объявили войну.
«Началась травля конкретно меня в школе. Мне запрещали подниматься к ребенку в класс», — сетует Юлия.
Когда Юлия решила перевести ребенка в другую школу, то получила строгий отказ. Так, девочке пришлось остаться в старой школе и вскоре буйный мальчик стал бить других детей. По крайней мере, об этом в общем чате писали их родители. Дети даже перестали ходить в школу из-за страха. Неравнодушная мама Юлия обращалась и в прокуратуру, и в управление образования, но везде упиралась в непробиваемую стену. А вот мать задиристого мальчика, которая, кстати, работает в этой же школе учителем, никакой вины не видит.
«Я же не могу спросить «Избиваешь ты Сашу или как, каким образом»? Я же его вижу на переменах, мне и спрашивать не надо», — говорит Марина Раевская.
Лишь только когда отчаянная мать начала всем угрожать телевидением, дело сдвинулось с мертвой точки и благодаря МВД девочку перевели в другую школу. В ту, куда сначала не хотели переводить. Сейчас Саша С. довольна нынешними одноклассниками, а что касается буйного мальчика, МВД настоятельно рекомендовало его родителям сходить с ним сначала в психоневрологический диспансер, а затем и к психологу.
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